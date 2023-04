Saj ne boste verjeli: sredi noči z avtom trčil v konja, voznik v bolnišnico, konj poginil

Ponoči ob 0.48 je v Svetem Boštjanu v občini Dravograd voznik osebnega vozila trčil v konja.

Gasilci PGD Radlje in gasilci KGZ Ravne na Koroškem so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter vozilo odstranili s ceste.

Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovano osebo prepeljali v SB Slovenj Gradec.

Poginulega konja je odpeljala veterinarsko-higienska služba.