Bliža se 22. marec in s tem prva obletnica enega najokrutnejših zločinov na Dravskem polju. Pred velikim senatom Okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu predseduje sodnica Katja Kolarič, se je nadaljevalo sojenje 38-letnemu Tomažu Arkliniču iz Markovcev na Ptujskem polju. Višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak mu očita, da je v sostorilstvu z že obsojeno sodelavko in intimno prijateljico, 34-letno Aleksandro Škamlec, sodeloval pri umoru svoje žene Sabine, s katero je prav tiste dni praznoval 10-letnico zakona. Preiskava je razkrila, da sta Sabino zvabila v past in umorila. V ponedeljek so zasli...