S tremi promili alkohola obstal na drevesu

Policisti PP Črnomelj so bili v nedeljo malo pred 13. uro obveščeni, da je na regionalni cesti pri Ručetni vasi voznik (40) osebnega avtomobila zapeljal s ceste in trčil v drevo. PU Novo mesto poroča, da je zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil in z vozilom obstal na drevesu. Lažje poškodovanega voznika in 33-letnega potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,41 miligrama alkohola. Zoper voznika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.