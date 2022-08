S traktorjem zapeljal s ceste in zgrmel 150 metrov v globino

V soboto je v Višnjem Grmu v občini Šmartno pri Litiji moški s traktorjem zapeljal s ceste 150 metrov globoko po brežini in pri tem padel iz vozila. Posredovali so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Litija in Kostrevnica. Pomagali so tudi pri imobilizaciji ponesrečenca in transportu po brežini do reševalnega vozila. Reševalci NMP so voznika oskrbeli in ga odpeljali v UKC Ljubljana. Traktorist se je v nesreči huje poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

Policija je bila o delovni nesreči v Višnjem Grmu obveščena v soboto okoli 13.30. Po doslej znanih podatkih je moški s traktorjem opravljal dela na travniku, a je zaradi zdravstvenih težav izgubil nadzor nad njim. Traktor je zdrvel po brežini navzdol in na koncu trčil v nasip, pri tem pa je voznik padel iz vozila.