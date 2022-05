S traktorjem v jarek

V Andražu nad Polzelo je v nedeljo ob 1.58 traktorist zapeljal s ceste v jarek in se prevrnil na bok. Gasilci PGD Velenje, Andraž in Polzela so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi ranjenca, ki so ga z vrvno tehniko potegnili iz jarka, in v potok namestili pivnike. Velenjski reševalci so traktorista prepeljali v celjsko bolnišnico.

Na regionalni cesti pri Velikem Podlogu se je v soboto ob 19.20 zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali ranjencu in do prihoda policije usmerjali promet. Krški reševalci so ranjenega voznika oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Brežice.

Na krožišču Tomačevo v Ljubljani je ob 19.04 osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka.

Z motornim kolesom pijan v robnik

Policisti iz Ormoža so ob 18.38 obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je hudo ranil 49-letni voznik kolesa s pomožnim motorjem. Vozil je preblizu desnemu robu vozišča, trčil v robnik pločnika in padel. Napihal je 2,23 promila.

Nekaj po 16. uri je na cesti od Podkraja proti Kalcam kolesar zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, padel po pobočju in se huje ranil. Pripisati pa velja, da je napihal 2,04 promila. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Na cesti Podlipa–Vrhnika je ob 13.46 voznik osebnega avtomobila med vožnjo izgubil zavest ter zapeljal s ceste. Gasilci PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter z očividcem pomagali onemogli osebi do prihoda vrhniških reševalcev. Voznika so odpeljali v UKC Ljubljana.

Na Dolenjski cesti v Ljubljani je okoli 9. ure voznik zaradi nepravilnega premika pri vožnji vzvratno trčil v peško, ki je nepravilno prečkala cesto, in jo lažje ranil.

Na cesti Kobarid–Kred sta ob 7.34 trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kobarid so zavarovali kraj dogodka, do prihoda tolminskih reševalcev pomagali ranjencu in poskrbeli za nevtralizacijo izteklih motornih tekočin.

V naselju Breg pri Komendi je ob 2.39 osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Moste pri Komendi in Kamnik so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator in usmerjali promet. Kamniški reševalci so ranjenca oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.

Gorenjski policisti so v zadnjih dveh dneh obravnavali tri prometne nesreče s telesnimi ranami. V Škofji Loki je voznica na prehodu za pešce oplazila peško – ugotovljen je bil močnejši udarec v bok. V drugi nesreči na območju Gorenje vasi je voznica zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste in trčila v betonsko ogrado. Na avtocesti na Hrušici pa sta trčila dva osebna avtomobila. Razlog je bil nepravilen premik z vozilom.

V naselju Babna Gora je v petek ob 21.16 osebno vozilo zapeljalo z vozišča v potok. Gasilci PGD Šmarje pri Jelšah in Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in z vpojnim sredstvom sanirali po vozišču razlite motorne tekočine. Za dva ranjenca so poskrbeli reševalci iz Šmarja pri Jelšah in ju prepeljali v celjsko bolnišnico.

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah 11 voznikom zasegli vozila, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so jih pridržali 6. Policisti so popoldan na Ptuju ustavili 35-letnega voznika, ki je napihal bogatih 2,43 promila, vozniškega dovoljenja pa nima. Popoldan so v Kopru zasegli osebni avto državljanu Bolgarije, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilu pa je tudi potekla registracija. Na mejnem prehodu Sočerga so zasegli kombi 52-letnemu Izolanu, ki je napihal 0,75 promila, vozniškega izpita pa nima. Ob 3. uri so v Kopru ustavili osebni avto. Voznica je napihala 1,73 promila. Z rezultatom se ni strinjala, zato so odredili strokovni pregled. Voznica se je do policistov vedla agresivno, tako da so ji odredili še pridržanje.