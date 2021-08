S traktorjem se je prevrnil, odpeljal ga je policijski helikopter

Dopoldan so v naselju Ojstri Vrh, v občini Železniki, posredovali gasilci PGD Škofja Loka in Železniki in policijski helikopter z dežurno ekipo GRS na Brniku, kjer je traktorist s traktorjem zdrsnil in se nato prevračal po pobočju, ter se poškodoval.



Gasilci so kraj dogodka zavarovali, poškodovanemu nudili pomoč in nato pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega do helikopterja s katerim je nato odpeljan v UKC Ljubljana.

Komentarji: