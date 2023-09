»Na srečo smo bili vsi tule nekje okoli,« je v torek dopoldne hitel razlagati Anton Strah, 28 let tudi predsednik Gasilske zveze Trebnje, sicer pa domačin iz Velike Loke. Bil je torek, večina kmetov je pripravljala silažo, krmo za živali. Kombajni so malce pred 8. uro zjutraj zabrneli, traktorji so bili na poti proti njivi, da bi sproti odvažali pridelek. »Peljal sem se s traktorjem in videl, da se nekaj kadi. Pa kdo, hudiča, to požiga, sem si mislil. Ko pa sem pripeljal do križišča, je ogenj že bruhal s strehe. Pustil sem traktorsko prikolico in odhitel do gasilskega doma. Srečal sem še Jane...