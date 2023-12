S tovornjakom stisnil kolesarja ob škarpo, krivde ne prizna

Pred dobrima dvema letoma, bilo je poletno jutro, 7. julija 2021, se je v Mihalovcu, naselju le lučaj od Dobove v brežiški občini, zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval 77-letni domačin Ivan U., ki se je takrat umikal tovornjaku. Nesrečnik je dober teden po nesreči zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Zdaj je moral na zatožno klop krškega okrožnega sodišča sesti Danijel Petrović, ki je takrat vozil tovorno vozilo s pripetim priklopnikom. A krivde za nesrečo mladi voznik ne prizna.

Poleti 2021 se je v Mihalovec s tovornjakom pripeljal takrat komaj 18-letni Petrović. Ker zaradi ozke ceste ni mogel nadaljevati vožnje, je zapeljal vzvratno, da bi peljal po drugi poti. A njegovo manevriranje očitno ni bilo najbolj spretno.

Tožilstvo mu očita, da se v vzvratnih ogledalih ali kako drugače ni dovolj prepričal, ali lahko to stori brez nevarnosti za druge udeležence v prometu, zato tudi ni videl kolesarja, ki se je umikal s ceste povsem ob betonsko ograjo. Tovornjakar je najprej zapeljal mimo kolesarja, potem pa ga z bokom tovornjaka stisnil ob ograjo in ga nekaj metrov vlekel nazaj v smeri vzvratne vožnje.

»Ne priznam krivde,« je bil kratek Petrović, hrvaški državljan, ki zdaj vozi za mariborsko podjetje. Višji državni tožilec Robert Renier niti ni imel možnosti predstaviti kazni, ki bi jo predlagal v primeru priznanja krivde, saj Petrović z zagovornico Špelo Ratajec iz Odvetniške družbe Simčič in Panjan ni pokazal pripravljenosti za pogajanja. Sicer pa kazenski zakonik za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti predvideva do osem let zapora.

»Predlagam ponovno zaslišanje izvedenca sodne medicine, ki naj se natančno opredeli glede poškodb, ki so nastale v trenutku trka, in morebitnih poškodb, ki so nastale ob premikanju s strani policista in zdravnice, pa tudi glede zdravstvenega stanja poškodovanega, ki je bil srčni bolnik,« je predlagala zagovornica, sodnik Gojmir Pešec pa je dejal, da bo v drugi polovici januarja, ko je razpisana obravnava, poleg nekaj prič in izvedenke medicinske stroke zaslišan tudi izvedenec cestnoprometne stroke dr. Niko Čertanc.

Slednji je v preiskavi zavrnil možnost, da je bil kolesar v mrtvem kotu voznika tovornjaka, ki bi lahko in bi tudi moral opazovati situacijo vzdolž desnega in levega boka in bi zaznal kolesarja ob ograji. Po mnenju izvedenca sta k nastanku nesreče pripomogla oba, tako voznik tovornjaka kot kolesar. Slednji zato, ker se je ustavil na mestu, kjer je obstajala velika verjetnost, da bi ga lahko tovorno vozilo stisnilo ob ograjo.

Je pa izvedenec zaključil, da je vzrok za nastanek prometne nesreče zlasti v nepravilnem manevru voznika tovornjaka, ki je imel vse možnosti, da bi v vzvratnem ogledalu zaznal kolesarja, zaradi česar tožilstvo vozniku očita malomarnost.

Oslabljeno srce

Sodna izvedenka medicinske stroke zdravnica Simona Šramek Zatler je v svojem mnenju zapisala, da je 77-letnik ob nesreči utrpel več hudih poškodb; več zlomov reber, več manjših prelomov medeničnih kosti, prelom podlahtnice, prelome stranskih izrastkov dveh vretenc, manjšo raztrganino pljučnega režnja, udarnino trebuha, doživel je manjši pnevmotoraks.

Kot je zaključila, takšne poškodbe pri povprečno zdravem človeku ne bi vodile v smrt oziroma ne bi ogrozile njegovega življenja, a poškodovani je imel oslabljeno srce, to je bilo zaradi hudih poškodb preobremenjeno, zaradi česar je prišlo do zapletov zdravljenja in je en teden po nesreči umrl.