S tovornjakom po plen

Lopovi so bili v Šiški v Ljubljani izjemno dejavni. V enem primeru so se kar s tovornjakom pripeljali pred skladišče, vlomili vanj ter ukradli velik kup opažnih plošč, velikih 200 x 50 cm. Škoda znaša kar 25.000 evrov. Barabini so vlomili tudi v trgovino, ukradli sef in naredili za 15.000 evrov škode. Vlamljali so tudi v kleti: iz prve so ukradli orodje in kolo, skupaj vredna 2800 evrov; iz druge za 2000 evrov orodja; iz tretje in četrte kolesi znamke Canyon, vredni 2000 evrov; iz pete, šeste in sedme pa prehrambne artikle, smučarsko opremo in transportni voziček, skupaj vredne 1100 evrov. Za konec je pridanič vlomil še v garažo ter ukradel tisočaka vredno motoristično opremo.

Prav tako v Ljubljani, le da v centru, pa je razbojnik vlomil v stanovanje ter ukradel denar, orožje in bančne kartice. Škoda znaša 12.000 evrov. V centru so lopovi vdrli tudi na gradbišče ter ukradli za 9300 evrov orodja, medtem ko so na Viču vlomili v hišo in ukradli za 8000 evrov nakita in gotovine. Na Brezovici je grdavš vlomil v stanovanjsko hišo, ukradel nakit in gotovino ter lastnikom naredil za 2500 evrov škode.

V Šmarju - Sapu je barabež vlomil v gradbeni zabojnik ter ukradel elektromaterial in orodje. Škode je za 15.000 evrov. V Žužemberku so nepridipravi ponoči vlomili v ograjen skladiščni prostor podjetja ter ukradli žico iz bakra in kositra. Z vlomom in tatvino so povzročili za 7000 evrov škode. Na parkirišču črnomaljskega podjetja je nepridiprav vlomil v kombi ter ukradel več motornih žag in bakreno pločevino. Naredil je za 6000 evrov škode.

V Mariboru pa so baraboni vlomili v poslovne prostore podjetja ter nakradli za 20.000 evrov živil, različnih orodij, pripomočkov za delo in gotovine. V Pekrah je falot vlomil v stanovanjsko hišo in lastnikom ukradel za dva tisočaka nakita. V Slovenskih Konjicah so zlikovci vlomili v podjetje ter ukradli večjo količino električnih vodnikov in bakrenih plošč.