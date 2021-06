S tovornjakom nalašč v avto, potiskal ga je več deset metrov

Franc Vovk trdi, da je bil Jože Bradač vrsto let v posebnem položaju. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Očeta izsilili za pot

2018. je prišlo do prometnih sprememb.

Privilegiranci

Odvzeli prostost Policija iz Dolenjskih Toplic je ugotovila, da je 38-letni voznik tovornega vozila na dovozni poti namerno trčil v avtomobil 51-letnega voznika, s katerim naj bi bila že dlje v sporu, in ga potiskal več deset metrov. Lažje poškodovanega voznika osebnega avtomobila in prav tako lažje poškodovano sopotnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so 38-letnika izsledili in mu odvzeli prostost. Novomeški kriminalisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanje lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari, so o incidentu sporočili s PU Novo mesto.

Zdravje in dober, korekten sosed ali več njih sta pri Slovencu še vedno vrednota. Pa vsi te sreče nimajo, v Dolenjem Polju pri Dolenjskih Toplicah je zadnjič močno počilo. Posredovala je policija, Bradačevi pa povedo svojo zgodbo, ki jim leži na duši. »Uničili so človeka, uničili so mi sina, mojega naslednika in mene tudi,« je hitel podjetnik. S sinomsta prišla z vožnje, ko sta s tovornjaka raztovarjala bager in je mimo pripeljalo vozilo.»Ustavil se je, s telefonom me je slikal in pokazal sredinec in najprej vznemirjal mene. Pomahal sem mu, bil je možakar, ki mi je že grozil in celo fizično napadel. Imam dokaze, da je že hotel povoziti mojega sina in hčer. O njegovem početju sta obveščeni PP Dolenjske Toplice in PU Novo mesto, a so se provokacije nadaljevale. Sin je hotel parkirati tovornjak na parkirni prostor, za mrežo, možakar se je pripeljal tri metre blizu, izstopil iz avta in začel s telefonom slikati in kazati sredinec. Sin se je hotel čim prej umakniti s poti, speljati vzvratno, vidi se črna sled gum. Znerviral ga je do skrajnosti. Sinu je tovornjak pri speljevanju ugasnil, še enkrat je zalaufal, očitno je v drugem poskusu prestavil v prvo namesto v vzvratno prestavo in začel pred sabo riniti osebno vozilo po klancu navzdol. Vsega je preveč, popustili so mu živci,« opiše Jože. Pri tem sta bili poškodovani dve osebi.»Tu sem rojen, starši so po vojni na roke uredili tale kos zemlje, ki so ga kupili. Parcela ni imela poti, pa jo je oče sam naredil. Potem so ga v časih nekdanje države prisilili, da je dal soglasje, da se odpove lastni poti. Sedanja javna pot je spremenila traso in se širila za potrebe tudi vaščanov Dolenjega Polja. Nato so jo kot bližnjico začeli uporabljati prebivalci vse doline. Na sedanji poti lastninska razmerja niso urejena, občina ni nikoli sklenila pravnega posla, ne samo z mano, ampak niti z drugimi vaščani. To bi morala po zakonu urediti do 1. aprila 2012. Del poti po celotni dolžini leži na privatni posesti,« pove Bradač, ki meni, da je žrtev lokalne politike.»Vsak premik z vozili ali gradbenimi stroji ob naših objektih, 75 metrov jih leži ob poti, je bil povod za konflikt. A drugače, kot da zapeljem na pot, niti ne morem iz garaže ali vanjo. Enostavno nas hočejo nekateri izriniti s te javne poti in očitno tudi s te lokacije. Dnevno to pot prevozi tudi prek 300 vozil. S prejšnjim županomje bil vzpostavljen pravni red s postavitvijo prometnih znakov za omejitev tranzitnega prometa na podlagi strokovnega elaborata in soglasja Direkcije RS za infrastrukturo. Postavljeni so bili znaki, ki so dovoljevali le vaščanom ter strankam našega podjetja in kampa. Preostali morajo nekaj sto metrov dlje po lokalni cesti z varnim priključkom na regionalno cesto,« doda Bradač. »Ob menjavi župana, leta 2018 je zmagal, se je zgodila sprememba.»Promet na tej javni poti se je in se še vedno odvija v skladu z zakonodajo,« pa svojo plat poudari župan Dolenjskih Toplic Franc Vovk. »V javnosti se predvsem v teh dneh pojavlja podatek, da je bil promet v začetku leta 2019 na tej poti sproščen. Trditev je napačna, saj ne moremo govoriti o sprostitvi. Promet po tej javni poti se je odvijal vedno, res pa je, da so nekaj let po njej lahko vozili le privilegirani uporabniki,« nadaljuje Vovk in spomni, da jo je dal leta 2010 asfaltirati, zato meni, da je normalno, da jo uporablja vse več voznikov. Župan dodaja, da je Bradača 2003. povabil, da bi v obrtni coni Sela ustvaril pogoje za širitev svoje dejavnosti. »To možnost je takoj kategorično zavrnil,« doda Vovk, ki nadaljuje, da zato, da bi Bradač lahko uresničeval svoje poslovne načrte, spreminjajo občinski prostorski načrt (OPN) za območje njegovih zemljišč na Dolenjem Polju.»Na njegov predlog smo umestili tudi novo traso dela te poti z novim priključkom na regionalko. Trenutno je prav to ovira za izdajo pozitivnega mnenja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tudi sicer so izkušnje, ki smo jih dobili v času od asfaltiranja pred dobrimi desetimi leti do danes, zelo slaba popotnica za uvrstitev nove trase in priključka med občinske investicije v doglednem času,« zaključi župan.