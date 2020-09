S tovornim vozilom zapeljal v hišo (FOTO in VIDEO)

FOTO: PPP Novo mesto

Ob 7.16 so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v Podgori na cesti med Prečno in Stražo. 60-letni voznik tovornega vozila, ki je prevažal hlodovino, je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal s ceste, trčil v starejšo nenaseljeno hišo in se z vozilom prevrnil.Poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Lokalna cesta Prečna–Straža je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta za ves promet, obvoz pa je urejen.Policisti ob tem voznike opozarjajo: »Ceste so mokre in spolzke, na posameznih predelih pa je odpadlo listje. Vozniki naj bodo še posebej previdni ob deževnem vremenu in v primeru pojava megle. Pozorni naj bodo na zmanjšano vidljivost, prilagodijo hitrost vožnje in vozijo zbrano in pazljivo, saj je pri vožnji v takih razmerah treba upoštevati, da se zavorna pot bistveno podaljša.«