S tovornim vozilom se je zaletel v osebni avto

Na pomurski avtocesti A5 se je sinoči okoli 19.50 pred izvozom za Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti zgodila prometna nesreča. PU Maribor poroča (nelektorirano): »Voznik tovornega vozila s priklopnikom, oboje madžarskih registrskih oznak, 52-letni Madžar, je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje trčil v osebni avtomobil, v katerem je sedel 37-letni voznik, slovenski državljan, zaradi okvare vozila pa ga je, z zadnje strani, proti odstavni niši potiskal 20-letni Slovenec.«



Oba Slovenca so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je prvi voznik lažje poškodovan, moški, ki je potiskal vozilo, pa jo je odnesel brez poškodb. Policisti so ugotovili, da je imel prvi voznik osebnega avtomobila v litru izdihanega zraka 0,87 mg alkohola, zato so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Vozniku tovornega vozila so izrekli globo.



Zaradi prometne nesreče je bila pomurska avtocesta v smeri Murske Sobote v celoti zaprta do 21.20, ko so odprli prehitevalni pas, popolnoma pa so jo odprli danes ob 1.15.

