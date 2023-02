S tovornim vozilom zapeljal na nasprotni pas in trčil v 26-letnico

V petek ob 6.12 so bili policisti PU Kranj obveščenim da se je na relacijo Brode-Poljane zgodila prometna nesreča. 26-letni voznik tovornega vozila zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v avtomobil druge voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Po podatkih s katerimi razpolagamo je voznica hudo telesno poškodovana, njen sopotnik pa lažje.

V nesreči se je tovorno vozilo prevrnilo na bok. Na kraju so bili gasilci in zdravstveno osebje. Policisti za 26-letnega voznika vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. Cesta je bila popolnoma zaprta dobre tri ure in pol.