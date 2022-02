Dramatičnih 12 ur: kaj so počeli ljubljanski policisti (VIDEO)

V četrtek je na območju Slovenije potekal 'maraton hitrosti'. Namen tovrstnega nadzora je umirjanje hitrosti v prometu in spreminjanje vozniških navad, da bi bile ceste varnejše za vse. Kako je potekal delovni dan pri PU Ljubljana, je prikazano v spodnjem videu. Policisti so obravnavali več nesreč, med njimi šest s telesnimi poškodbami in nesrečo na železniških tirih, v kateri je udeleženka umrla. Še dve nesreči s telesnimi poškodbami sta se zgodili ponoči. Trije povzročitelji prometnih nesreč so bili pod vplivom alkohola.

Neustrezna hitrost je še vedno eden glavnih vzrokov prometnih nesreč

Kljub temu da so bili vozniki vnaprej opozorjeni, da bo policija izvajala nadzor hitrosti, so ljubljanski policisti v 24 urah ugotovili več kot 130 prekoračitev hitrosti v naselju in 20 prekoračitev hitrosti zunaj naselja. Po zaključku maratona so ljubljanski prometni policisti obravnavali dva voznika na ljubljanski obvoznici, ki sta močno prekoračila hitrost. En voznik je na delu kjer je hitrost omejena na 130 km/h, vozil s povprečno hitrostjo 222 km/h, nekdo drug pa v predoru, kjer je hitrost omejena na 80 km/h, s hitrostjo 169 km/h. »Tako početje je skrajno neodgovorno. Vse voznike pozivamo: zbudite se!«