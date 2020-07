S telefonsko navigacijo sta zašla s poti

Češki državljan si je pri zasilnem pristanku menda poškodoval rebra in medenico. FOTO: PU Nova Gorica

Trd pristanek

Najboljša in vedno zanesljiva navigacija je markacija na planinski poti, navigacije pa naj bodo le pripomoček, opozarjajo na policiji.

S helikopterjem so reševali planinca in jadralnega padalca. FOTO: Tadej Regent

Delovno nedeljo je imela ekipa za reševanje v gorah, ki je s posadko helikopterja Slovenske vojske reševala planinca, ki sta obtičala visoko na nedostopnem in strmem terenu z visokimi travami, ki zelo drsijo.Pod Veliko planino sta zašla s poti, ki vodi čez Gabrsko peč in Steno. Tja ju je »pripeljala« navigacija na telefonu, za tak tip terena pa tudi nista bila ustrezno opremljena. Prvi so posredovali kamniški gorski reševalci, ki so planinca locirali in na kraju organizirali intervencijo, helikopter pa je z ekipo izvedel reševanje in oba nepoškodovana prepeljal v dolino.Na kranjski policijski upravi ob tem opozarjajo na veliko previdnost pri uporabi navigacij na telefonih, ker vse ne rišejo varnih poti v gorah in lahko močno zavedejo. »Dejansko stanje na terenu in v navigaciji je lahko različno. Najboljša in vedno zanesljiva navigacija je markacija na planinski poti. Če ni poti in če ni markacij, je nekaj narobe,« opozarjas kranjske policijske uprave.Kadar zaidete s poti, in tega ni težko ugotoviti, se takoj ustavite, preverite svoj položaj in ne silite naprej, ker boste lahko prišli do točke, ko ne bo šlo ne naprej in ne nazaj, dodaja. »Ravno tako, če boste šli po poti, ki je ne poznate, se o njej pozanimajte iz zanesljivih virov. Navigacije naj bodo le pripomoček.«Helikopter je poletel tudi v nedeljo zvečer, ko je na območju hriba Veliki vrh nad naseljem Trnovo ob Soči zasilno pristal 51-letni jadralni padalec, državljan Češke, in se pri tem poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli, pozneje pa s helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico.Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, so jih o nesreči obvestili ob 19.21. Češki jadralni padalec je vzletel z vzletne točke Kobala na Tolminskem. Potem ko je zasilno pristal, so posredovali reševalci tolminske gorske reševalne zveze in dežurna ekipa z brniškega letališča. Poškodovanega (gre za poškodbo reber in medenice) so oskrbeli in imobilizirali. Pozneje so ga člani dežurne ekipe z Brnika s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v jeseniško splošno bolnišnico. Po dosedanjih podatkih se jadralni padalec ni huje poškodoval.O dogodku so obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo. Policisti so glede na dosedanje ugotovitve tujo krivdo izključili.