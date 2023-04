S tehničnim posegom so reševali ukleščenega voznika

Ob 14.17 je v naselju Ošelj prišlo do prometne nesreče. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje pišejo, da je osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika, zavarovali kraj dogodka, preprečili nadaljnje iztekanje pogonskih goriv in odklopili akumulator.

Ponesrečenega voznika so oskrbeli reševalci NMP Slovenska Bistrica, so še zapisali.