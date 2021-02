S tajnim sledenjem prestopil mejo pri lovu na Branka in Ano?

Branko Ferlin



Policist se je osebno vpletel v zadevo in je bil pripravljen pri dokazovanju dejanj iti čez meje pooblastil.

Kazenska zadeva zoperinje na prvi pogled le še ena od tistih, v katerih posamezniki zaradi nezakonitega gojenja trave oziroma konoplje padejo v policijske roke. A če gre verjeti njunima zagovornikomain, ta zgodba skriva domnevno samovoljno in protizakonito ravnanje grosupeljskih policistov.Največjo vlogo naj bi odigral policist, ki je z enim uradnim zaznamkom celo sprožil disciplinski postopek zoper ljubljansko kazensko sodnico mag.in njeno premestitevna okrajno sodišče v Kamniku. In prav zato si obramba prizadeva, še pred začetkom glavne obravnave, izločiti domnevno nezakonito pridobljene dokaze. Tako Ferlin kot Damijanova namreč zanikata krivdo za storitev kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.Obtožba jima očita, da sta za nadaljnjo preprodajo vzgajala konopljo, najdena količina naj bi namreč presegala količino prepovedane droge za osebno rabo. V preiskavi sta se zagovarjala ravno s tem, da sta jo gojila zase. Sta v hišnem priporu, zato sta včeraj kljub omejitvam zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa morala priti na sodišče. Septembra lani so na primer samo Damijanovi v kraju Višnje med drugim zasegli 2154,01 grama konoplje, Ferlinu pa v Zagradcu 307,93 grama posušenih vršičkov. Ugotovili so tudi, da sta v enem od vinogradov skupaj gojila 46 rastlin konoplje, višine od 78 do 222 centimetrov.Kot je prepričan Ferlinov zagovornik Zarić, so policisti pred hišno preiskavo in zasegom droge več dni nezakonito tajno opazovali Ferlina in nato s pomočjo anonimne prijave neznanega prijavitelja »vse to sanirali«. Prav po omenjeni anonimni prijavi naj bi namreč prišli do lokacije nasada konoplje, pri čemer, kot izpostavlja odvetnik v zahtevi za izločitev nedovoljenih dokazov, naj bi policisti za nasad vedeli že prej »in so morali že prej obdolženemu Ferlinu slediti in ga opazovati«. Dve priči ene od hišnih preiskav bi lahko po Zarićevih besedah izpovedali o policistovi »osebni noti in angažiranosti v zvezi z opravljanjem njegovih dejanj v predkazenskem postopku«.​Da bi bilo treba izločiti nekatere dokaze, je poudaril tudi zagovornik Damijanove, odvetnik Ukmar. Prepričan je, da ni bilo pogojev za izdajo odredbe za hišno preiskavo zoper njegovo klientko in da je bila ta izdana brez potrebnega dokaznega standarda. Oziroma »zgolj na podlagi dejstva, da je bila Ana Damijan ob Branku Ferlinu, in nič drugega«. Obramba po njegovih besedah želi tudi dokazati, da se je Rok M. »osebno vpletel v zadevo in da je bil pripravljen pri dokazovanju dejanj iti čez meje pooblastil, ki jih ima po zakonu o kazenskem postopku«.Sami dokazni predlogi se med drugim, kot še pove Ukmar, nanašajo na uradni zaznamek Roka M., v katerem je zatrjeval, da naj bi šlo za kontaminacijo hišne preiskave v stanovanju nad gostilno v Zagradcu z dne 29. septembra lani. Tam je bila takrat kot gostja lokala sodnica Testenova, kar je policist ugotovil šele čez nekaj dni na sodišču, ko so obtožena pripeljali na zaslišanje. Sestavil je uradni zaznamek in v njem zapisal, da naj bi prav ta ženska delo preiskovalcev pospremila s pikrimi pripombami, petjem levit, pretnjami, mahanjem, na tak način naj bi ovirala začetek preiskave. Odvetnik Damijanove meni, da bi zato moralo sodišče preveriti, ali naj bi se med preiskavo res dogajale nepravilnosti, kot trdi omenjeni policist.