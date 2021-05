S svečo je zažgal blok (FOTO)

Zakonca Mejak sta pred dogodkom obnovila balkon.

V požaru na Beblerjevem trgu je nastalo za četrt milijona evrov škode, v nevarnosti je bilo 93 stanovalcev.

Ko se je veliki petek pred dvema letoma že počasi prevešal v veliko soboto, se je za 93 stanovalcev Beblerjevega trga 14 v Ljubljani začel velik boj za imetje pa tudi življenja. V soboto, 20. aprila 2019, je nekaj minut po polnoči zagorelo v stanovanjuv šestem nadstropju stolpnice, ognjeni zublji pa so se hitro razširili v zgornje nadstropje.V nekaj minutah so tako v celoti zgoreli dve stanovanji, balkon tretjega stanovanja in del ostrešja. Prva naloga gasilcev, reševalcev in policistov, ki so prišli na kraj dogodka, je bila evakuacija vseh 93 stanovalcev. To so izvajali celo stanovalci sami, ki so, kot so takrat povedali na PU Ljubljana, pri tem nedvomno tvegali svoje življenje. »Zato velja pohvala vsem, ki so v dani situaciji naredili vse potrebno in še več, da posledice požara niso bile še hujše.« Predstavniki civilne zaščite so poskrbeli, da je prišel avtobus LPP, ki je tisto noč ponudil varno zatočišče stanovalcem, oskrbeli so jih z vodo in odejami.Najhuje jo je odnesel prav Martinović, ki je bil huje opečen, njegovo življenje je bilo v prvih urah po požaru tudi ogroženo. Dve osebi sta bili sicer v dogodku zaradi vdihovanja plina lažje poškodovani.Krivde ne priznavaPo več kot dveh letih od uničujočega požara je moral Martinović priti na ljubljansko okrožno sodišče, saj ga je pred sodnikomčakal predobravnavni narok. Tožilecmu očita, da je s tem, ko je 19. aprila 2019 na balkonu pustil neugasnjeno svečo, iz malomarnosti povzročil požar, ta se je razširil na hodnik, ostrešje in na zgornji dve stanovanji, ter s tem storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Nastalo je za 242.360 evrov materialne škode, v nevarnost pa da je spravil 93 stanovalcev.V primeru priznanja krivde je tožilec predlagal eno leto pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let. Vendar obtoženi 77-letnik krivde ni priznal, kar pomeni, da bo svojo nedolžnost dokazoval na sojenju.Na včerajšnjem naroku je bil kot oškodovanec prisoten tudiiz sedmega nadstropja bloka. Že pred dvema letoma nam je skupaj z ženopokazal zoglenel balkon, ki sta ga, kot pravita, v celoti prenovila pred dvema letoma, zgoreli pa so vse pohištvo, miza in zamrzovalna skrinja. Škode, ki jo je utrpel, je bilo za 1430 evrov.