S sumljivimi posli do več sto nepremičnin, ko bi moral pred sodnika, ga je zvilo v trebuhu

Že precej vode je preteklo pod Tromostovjem, odkar so nedaleč od centra prestolnice na ljubljanskem tožilstvu vložili obtožnico zoper 41-letnega Nina Bevca, rojenega v Mariboru in živečega v Zagrebu. V začetku aprila je bil v tej isti zadevi razpisan predobravnavni narok na ljubljanskem okrožnem sodišču, ki naj bi ga po naših podatkih prvič razpisali daljnega leta 2012. A kaj ko so Bevca dan pred sojenjem ponoči v trebuhu začele mučiti hude bolečine; odšel je v zagrebško bolnišnico, tam pa je dobil zdravniško potrdilo, ki ga je sodišču predložila Bevčeva zagovornica, odvetnica Marjeta Matjašič...