Usodna vožnja: skušali so ga oživiti, a jim ni uspelo

V ponedeljek ob 20.54 je v naselju Korita, občina Trebnje, voznik s štirikolesnikom zapeljal čez oporni zid in se prevrnil.

Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka ter pomagali reševalcem pri oživljanju voznika in policiji. Voznik je na kraju nesreče umrl zaradi poškodb.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.