S štirikolesnikom proti Podkorenu, a se je prevrnil! Z voznikom je hudo

Kranjskogorski policisti so bili včeraj okoli 12. ure obveščeni o prometni nesreči s štirikolesnikom.

»Po podatkih s katerimi razpolagamo se je voznik s sopotnico na štirikolesniku peljal iz smeri Tromeje proti Podkorenu in se z njim zaradi vožnje preblizu desnega roba prevrnil. Voznik je bil hudo telesno poškodovan, sopotnica pa lahko. Na kraju so jima prvo pomoč nudili reševalci GRS Rateče in prvi posredovalci PGD Podkoren, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje, ki je voznika z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo,« sporočajo s PU Kranj.

Policisti za voznika vodijo prekrškovni postopek.