S službeno kartico zapravil 67 tisočakov

Da bo skrbno pretehtal vsak izdatek, je moral svojemu delodajalcu zagotoviti zdaj že nekdanji asistent na obrambnem oddelku in politični svetovalec veleposlaništva Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Dejan Radunić, ko so mu v roke zaupali službeno plačilno kartico.Z njo naj bi poravnaval stroške, povezane z njegovo službo. Glede tega, kako je treba ravnati s kartico, je moral, kot smo izvedeli, opraviti celo nekakšen tečaj. A je Radunića kljub temu zaneslo do te mere, da je v letih 2016 in 2017 zapravil vrtoglavih 67.200 evrov, in sicer v Sloveniji, Avstriji, na Hrvaškem in v Veliki Britaniji. Kavico, ...