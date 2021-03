S skuterjem v zid, 18-letnik hudo poškodovan

Ob 7.50 je bila policija obveščena o prometni nesreči v naselju Zali Breg, občina Brda, v kateri je bil udeležen 18-letni voznik skuterja.



Po dozdajšnjih ugotovitvah je mlajši voznik skuterja vozil iz naselja Gonjače proti kraju Dobrovo. V vasi Zali Breg je v neposredni bližini ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš v desnem ovinku vozil preveč blizu desnega roba vozišča in zadel zid hiše, nato pa padel.



Pri tem je utrpel predvidoma hude telesne poškodbe (poškodba glave in sum na zlom stegnenice).



Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci ZD Nova Gorica, ki so poškodovanca oskrbeli in ga nato odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, poroča PU Nova Gorica.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: