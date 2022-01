Andrej Vrščaj, obdolžen umora Vinka Pekliča na Polzeli 1. februarja 2020 in povzročitve hude telesne poškodbe mami Neži Vrščaj, ki jih je utrpela potem, ko jo je odrinil in je padla po tleh, je tudi na ponovljenem sojenju vztrajal, da je bil tisti dan napaden in zato ves paničen. »Niti slučajno se nisem zavedal, da sem poškodoval tudi svojo mamo,« je dejal. In v nadaljevanju poudaril, da v celoti vztraja pri pisnem zagovoru, ki ga je prebral že na prvem sojenju avgusta lani. Slednjega je zato sodnica Marjana Topolovec Dolinšek znova prebrala. Vrščaj je takrat povedal, da je pokojn...