S sekiro nad policiste

Emin Memeti je obžaloval svoje početje. FOTO: O. B.

Predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti sodnikje že na predobravnavnem naroku končal postopek zoper 35-letnegaiz Lutvercev pri Gornji Radgoni, ki so ga na sodišče privedli iz pripora. Obdolženi je namreč priznal, da je junija letos dvakrat napadel policiste, jim grozil s smrtjo in poškodoval službeno vozilo.Vse, kar je oče dveh majhnih otrok tokrat na naroku izrekel, je bilo: »Kriv sem, žal mi je.« Ob tem je brez odlašanja sprejel kazen, ki mu jo je za priznanje ponudil okrožni državni tožilec, in sicer enotno zaporno kazen 14 mesecev. Kučan je predlagal tudi odvzem dveh sekir, ki ju je uporabil pri kaznivih dajanjih, ter podaljšanje pripora do pravnomočnosti sodbe.Memetijev zagovornik odvetnikje opozoril, da so se dogovorili za enoletno kazen, a je tožilec predlagal višjo, sam pa je menil, da bi kazen morala biti nižja kot eno leto, saj so izvedenci potrdili, da je njegov varovanec dejanja storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Odvetnik je nanizal še druge olajševalne okoliščine, tudi to, da je bil njegov varovanec pred prihodom v Lutverce z družino brezdomec, zdaj pa mora preživljati mladoletna otroka.Na željo varovanca je predlagal, da se mu omogoči izvrševanje kazni z družbenokoristnim delom ter oprostitev plačila stroškov postopka. Obtoženi pa je hkrati obžaloval, da je 8. septembra v priporu kršil hišni red (pri njem so našli pretihotapljene tablete) in je zavod predlagal disciplinski ukrep; o tem bo sodnik odločil s posebnim sklepom.Sodnik Palatin je pri izreku sodbe sledil tožilčevemu predlogu in Memetiju prisodil pet mesecev zapora za preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, osem mesecev za napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, ter dva meseca zaporne kazni, ker je poškodoval službeno policijsko vozilo. Enotna kazen znaša leto in dva meseca. Ob tem bo Memeti moral murskosoboški policijski upravi plačati 1167 evrov za škodo na avtomobilu.Da gre za nevarnega možakarja, so se prepričali policisti PP Gornja Radgona ter njihovi kolegi iz PPP Murska Sobota. Prvič so morali posredovati v nedeljo, 14. junija, ko je Memeti legel na cesto, voznikom avtomobilov, ki so vozili mimo njega, pa je s kretnjami kazal, naj ga obvozijo. Patrulja, ki je sprejela prijavo in odšla na prizorišče, ga tam ni več našla. Ušel je v svoje stanovanje v večstanovanjski stavbi v vasi Lutverci in se zatekel na balkon. Policista sta ga pozvala, naj pride iz stanovanja, da bi z njim opravila postopek, kar ga je očitno vznejevoljilo. Z balkona je zalučal sekiro, da se je zabila v pokrov motorja policijskega vozila. Šel je še dlje – enemu od policistov je zagrozil, da mu bo vzel življenje. Razboriteža mu je vendarle uspelo pregovoriti, da je prišel z balkona, nato ga je obvladalo več mož v modrem.Deset dni pozneje mu je znova zavrela kri. Razbijal je po hiši, kjer ima najeto stanovanje, ko je prispelo več patrulj, pa je spet vzel v roke sekiro. Ukazov policistov, naj orodje odloži, ni ubogal. Z dvignjeno sekiro v rokah je stopil proti njim in jim grozil, da jih bo ubil. Spet so na njegovih rokah zažvenketale lisice. Takrat, 24. junija, je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor.