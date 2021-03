S sekiro nad avto, lotil se je tudi dekleta (19)

V četrtek okoli 18.30 so policisti posredovali na Mihovici na območju PP Šentjernej. Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili, da je 22-letnik zaradi spora s sekiro poškodoval osebni avtomobil drugega moškega ter večkrat udaril 19-letnico in jo lažje poškodoval.Zaradi poškodovanja tuje stvari in povzročitve lahke telesne poškodbe bodo nasilneža ovadili na pristojno tožilstvo.