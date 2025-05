Prebrisana tatova babici 'prodajala' boljši signal, izginil nakit in denar

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so bili v četrtek obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v naselju Podkraj. Kot so dejali, se je neznani moški v začetku tedna v dopoldanskem času z avtomobilom bele barve pripeljal do ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš pod pretvezo, da si je prišel ogledat okolico, na kateri bi domnevno postavil napravo za izboljšanje signala. S starejšo stanovalko je opravil ogled okolice in tako izkoristil trenutno nepazljivost občanke oz. preusmeril njeno pozornost od objekta in premoženja, saj je drugi neznani storilec v tem času vstopil v hišo in izvršil tatvino zlatega nakita ter gotovine za več tisoč evrov, so dejali na policiji. Dodali so, da so oškodovanci šele čez nekaj časa ugotovili, da je prišlo do tatvine in primer prijavili.

Policija opozarja

»Ob tej priložnosti policisti ponovno opozarjamo: upoštevajte osnovne samozaščitne ukrepe! Zelo pogosto se namreč dogaja, da so občani še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki nenapovedano prihajajo na njihove domove in ponujajo različne storitve oz. izdelke, jih ogovarjajo ali pa s pogovorom oškodovance zamotijo oz. preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja. Storilci kaznivih dejanj si želijo pridobiti zaupanje stanovalcev, njihov edini cilj pa je, da tem odtujijo različne predmete,« pravijo na omenjeni policijski upravi.