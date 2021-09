S predelano plinsko pištolo streljal na brata

»Obžalujem dejanje, ki sem ga storil. A brata sta me tisti dan sprovocirala in vseskozi nekaj drezala vame,« je na celjskem sodišču pred sodnico Gordano Malovič dejal Matjaž Fideršek, doma s Ponikve pri Žalcu, sicer med domačini bolj poznan pod vzdevkom Elvis. Obtožnica je 50-letnika bremenila dveh poskusov uboja svojih bratov ter nedovoljene proizvodnje orožja in prometa z njim. ​Na sodišču se je znašel zaradi poskusa uboja in nedovoljenega posedovanja orožja. FOTO: Mojca MarotVse se je dogajalo 13. oktobra 2018 v popoldanskih urah, pred stanovanjsko hišo Fiderškovih na Ponikvi p...