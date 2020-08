S posnetki intime, ki bi ga spravili ob dobro ime, izsiljevali Slovenca

Miran Šadl je poudaril, da je potrebno dobro zaščitit svoje siteme videonadzora. FOTO: Delo

Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja izsiljevanja, ki jim je bilo naznanjeno 3. avgusta. Oškodovanec je v poštni nabiralnik prejel pismo, v katerem je bilo zagroženo, da bodo o njem razkrili stvari, ki bodo škodile njegovemu imenu, razen če jim plača 30 tisoč evrov.Na dogovorjenem kraju predaje so kriminalisti prijeli 21-letnega slovenskega državljana, ki sta mu pomagala še 22- in 24-letni državljan Slovenije, tudi onadva iz okolice Maribora. Osumljenci so po naključju na spletu prišli do posnetkov videonadzornih kamer stanovanja oškodovanca. Iz videoposnetkov so izdelali fotografije in zagrozili oškodovancu, je pojasnil tiskovni predstavnik PU Maribor. Ker je prišlo do prijetja, denar ni bil izročen. Tožilstvo se je odločilo, da osumljenci ne bodo privedeni pred preiskovalnega sodnika. Ovadeni bodo v rednem postopku. Pri vseh treh je bila opravljena hišna preiskava. Pri 22-letniku so našli določene snovi, za katere sumijo, da so prepovedane snovi v športu. Našli so še topovski udar.Šlo je za enkratno dejanje, osumljenci niso bili še nikoli obravnavani. »Oni niso prišli do teh posnetkov, so jih le uporabili,« je pojasnil Šadl. »Gre za videonadzorne sisteme, ki so danes lahko dostopni. Ponastavite gesla, ko vzpostavite videosistem, uporabite komplicirana gesla,« je svetoval Šadl, saj je sicer lahko vdreti v sistem. Posebej je ranljiv sistem, ki deluje brezžično ali so podatki v oblaku.Šadl je povedal, da izsiljevana oseba ni znana, da pa bi zasebni videoposnetek lahko škodil njegovemu dobremu imenu. Da je šlo za spolne posnetke, sicer ni potrdil.Zagrožena kazen za izsiljevanje je ena do osem let zapora, za nedovoljen promet s snovmi, prepovedanimi v športu med ena in 10 let, za posedovanje topovskega udara pa od pol leta do pet let.