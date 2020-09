S poškodbo glave in več zlomi so voznico odpeljali v UKC (FOTO)

V četrtek ob 22.10 je bila prometna nesreča v Pivki. 21-letni državljan BiH, ki prebiva v okolici Pivke, je vozil osebni avto po glavni cesti od Pivke proti Ilirski Bistrici. Ko je pripeljal z ravnega dela vozišča v ostri desni ovinek (pred vojašnico), je zapeljal preko ločilne črte na nasprotnosmerno vozišče. V tem trenutku je pravilno iz smeri Ilirske Bistrice pripeljala 53-letna voznica osebnega avtomobila in se z vozilom umikala v desno.



53-letni voznici bodo policisti izdali plačilni nalog, ker ni uporabljala varnostnega pasu, prav tako pa tudi povzročitelju nesreče. Povzročitelj pa bo kazensko ovaden tudi za povzročitev prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami. 53-letna voznica iz Pivke se je v nesreči huje poškodovala, odpeljali so jo v UKC Ljubljana (poškodbe glave več zlomov in ran), tudi povzročitelj je po prvih podatkih huje poškodovan in je bil odpeljan v SB Izola, so sporočili iz PU Koper.