S porschejem in mercedesom dirkala po avtocesti, dokler ju ni ustavila policija

V sredo okoli 19.30 je voznik obvestil policiste, da na avtocesti v smeri proti Obrežju voznika osebnih avtomobilov vozita zelo hitro in ogrožata druge udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so nevarna voznika izsledili in z nadzornim videosistemom obema izmerili hitrost: »Voznik porscheja je vozil s povprečno hitrostjo 207 km/h, voznik mercedesa AMG pa 213 km/h.«



Voznika so ustavili na Čatežu in jima izrekli globo, vozniku porscheja v višini 1200 evrov, izrekli so mu tudi devet kazenskih točk, vozniku mercedesa pa v višini 1520 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili iz PU Novo mesto.

Komentarji: