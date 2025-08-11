S Porschejem GT3 RS v naselju vozil 131 km/h

Policisti Policijske postaje Medvode so včeraj, v večernem času, na območju Zbilj v strnjenem naselju, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 km/h, opravljali poostren nadzor nad prekoračitvami hitrosti po akciji "speed".

»Izmerili ter ustavili so voznika osebnega avtomobila Porsche GT3 RS, ki je bil z laserskim merilnikom hitrosti izmerjen 131 km/h, kar z upoštevajočo varnostno razliko (-7 km/h), pomeni, da je hitrost vožnje v naselju prekoračil kar za 74 km/h. Kršitelju so policisti na kraju prekrška odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo,« sporočajo s PU Ljubljana.

. Zoper kršitelja so podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani, za ta prekršek pa je predpisana globa najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk v cestnem prometu.