S ponarejenimi papirji na zahod

Ko so policisti na mejnem prehodu Gruškovje v sredo v večernih urah opravljali kontrolo pri 30-letnem državljanu Turčije, ki je na mejni prehod pripotoval kot potnik na avtobusu, jim je pokazal veljavni potni list Turčije in pretečen potni list Turčije, v katerem je imel še veljaven nemški schengenski vizum.

Po končanem postopku so ga vrnili v Republiko Hrvaško.

Policisti so pri pregledu vizuma, ki ga tujec potrebuje za vstop v državo, ugotovili, da je datum veljavnosti spremenjen. Primerjali so ga z datumom, navedenim v evidencah, in ugotovili, da se ta ne skladata, saj je vizumu potekla veljavnost. V nadaljevanju so pri pregledu potnega lista ugotovili, da je v njem več manipuliranih žigov mejne kontrole (bolgarski, srbski, hrvaški in slovenski). »Storilec je z manipulacijo žigov želel podkrepiti verodostojnost manipuliranega vizuma. Policisti so o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo na Ptuju, kamor bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo po 3. odstavku 251. člena kazenskega zakonika zaradi storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin,« so sporočili z mariborske policijske uprave. Turka so po končanem postopku zavrnili v Republiko Hrvaško, saj ni izpolnjeval vstopnih pogojev.