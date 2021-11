S ponarejenim covidnim potrdilom tudi več policistov

Preiskovalci Specializiranega državnega tožilstva naj bi imeli pod drobnogledom najmanj pet policistov s ponarejenimi covidnimi potrdili. Kot poroča časnik Večer, naj bi do lažnega dokumenta prišli v Zdravstvenem domu Žalec.

V včerajšnjih hišnih preiskavah naj bi iskali dokaze o zlorabi uradnih dokumentov pri policistih Policijske postaje Žalec, pri policistu PP Piran ter še pri policistih drugih policijskih postaj. Vsi naj bi lažna potrdila pridobili v ZD Žalec, od koder so pred časom odpustili dva delavca, osumljena hujših kršitev delovnih obveznosti - izdajala sta lažna cepilna potrdila in zanje prejemala visoke zneske, tudi do 400 evrov.