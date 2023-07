S pomočjo psa zalotili moškega in dve ženski, ki so kradli na njivi

Med opravljanjem nalog, povezanih s preprečevanjem tatvin poljščin, je vodnik službenega psa novomeške policijske postaje, na območju Sevnega pri tatvini krompirja zalotil moškega in dve ženski. Storilci so izkopali in poskušali odtujiti večjo količino krompirja.

Kot še sporočajo s PU Novo mesto so policisti ukradene poljščine zasegli in vrnili oškodovancu, ki do prihoda policistov ni bil seznanjen o tatvini. Osumljence bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.