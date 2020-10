Na podlagi odredbe sodišča so postojnski policisti skupaj z vodnikom službenega psa opravili hišno preiskavo v Pivki, kjer so našli in zasegli tri večje rastline konoplje in 22 vej z vršički, ki so se sušile. Zoper kršitelja bodo uvedli prekrškovni postopek z odločbo v hitrem postopku po določbah zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD), so sporočili iz PU Koper.