S pištolo v trgovino

V petek malo po 17. uri so bili pri PU Celje obveščeni o ropu trgovine v Slovenskih Konjicah.

»Storilec je pred trgovino počakal, da so stranke, ki so nakupovale, zapustile trgovino, nato vstopil in prodajalki zagrozil s pištolo in zahteval denar. Ko je dobil denar, je pobegnil. Storilca smo kmalu po dejanju izsledili v centru Slovenskih Konjic,« so sporočili policisti. 29-letnega storilca so kazensko ovadili, denar pa zasegli.