S pištolo nad stanovalca: roparja zvezala par in zahtevala denar – tretji še na prostosti

Januarja letos in septembra lani so Slovenijo pretresli trije nasilni ropi. Prva dva, bilo je 5. in 14. septembra lani, je v Ljubljani zagrešil Bojan Bukurov z za zdaj še neznanimi sostorilci, tretjega, 8. januarja letos, v Nožicah na območju Domžal pa srbska državljana Nebojša Dražić in Igor Petrović. Pomagal jim je še en, a je policistom do danes neznan. Zadnja trojica je imela tistega dne, ko so okoli 18. ure začeli svoj roparski pohod v eni od stanovanjskih hiš na Partizanski cesti v Nožicah, precej smole. »Tri zamaskirane osebe vlamljajo v stanovanjsko hišo,« so policisti kmalu po vlomu ...