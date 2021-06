S pištolo meril v žensko, dela v šoli

V vrtnariji vzgajajo in prodajajo sadike in zemljo, na Vrhniki pa se tako imenuje nizko blokovsko naselje. Bivanje v tej soseski še posebno v malih oglasih opisujejo kot mirno in prijetno, a je bilo v ponedeljkovem večeru tam prav nasprotno. K nemiru na Vrtnariji je v le manjšem deležu pripomogla okvara bojlerja v kopalnici stanovanja v enem od blokov, zaradi katere so stanovalci namesto vodovodarja klicali gasilce. »Gasilci PGD Vrhnika so zaprli ventil vode in odstranili bojler,« so opisali intervencijo na strani republiške uprave za zaščito in reševanje. Potekala je, so navedli,...