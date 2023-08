S pipcem zagrozil sosedu, ta pred njim zbežal kar čez kup drv

Na tukajšnjem okrožnem sodišču se je začelo sojenje Vladku Koržetu, ki ga obtožnica bremeni, da je 30. avgusta lani v vasi Brdce pri Frankolovem, kjer je do lani tudi živel, iz žepa potegnil žepni nožek in ga po prepiru usmeril proti sosedu Martinu Pušniku. Ker je slednji namero soseda pravočasno opazil, je pred njim zbežal kar čez kup drv. Prav zato, tako obtožnica, je očitano kaznivo dejanje ostalo zgolj pri poskusu uboja. Fizičnega stika med obdolženim in oškodovancem pa ni bilo.

Vlado Korže dogodek obžaluje. FOTO: Mojca Marot

Sodnica Leonida Jager, ki zadevo obravnava prednostno, saj se je obdolženi Korže zaradi tega očitka iz obtožnice za več kot pol leta znašel v priporu, po pritožbi na višje sodišče pa mu je to odredilo hišni pripor, je najprej na več predobravnavnih narokih poskušala razčistiti, ali je kateri od dokazov, s katerimi razpolaga tožilstvo, res nezakonit. Med dokaznimi predlogi, ki jih je obramba obdolženega predlagala za izločitev, se je znašel tudi posnetek nadzorne kamere na hiši oškodovanca, ki naj bi posnela tudi dogajanje na cesti, torej javni površini, kar naj ne bi bilo dovoljeno, poleg tega pa se zdi obrambi sporen zapisnik policistov o razgovoru z obdolženim, ki sta ga opravila pri njem na domu, saj sam ni želel sprejeti vabila na razgovor na policijski postaji. Sodnico pa je zanimalo predvsem, ali je bil obdolženi v tem primeru seznanjen z vsemi svojimi pravicami oziroma podučen o pravnem pouku. Policista sta zatrdila, da je bil. Kot je dejal Koržetov zagovornik že na enem od predobravnavnih narokov, sta policista obdolženega »izzivala, da je govoril neumnosti, zaradi katerih se je znašel za zapahi«. Medtem je Korže že zamenjal zagovornika, a je tudi sedanji, Edvard Ermenc, podal nekaj ugovorov pravne narave. Med drugim je sodišče opozoril, da bi šlo v omenjenem sosedskem sporu lahko kvečjemu za grožnjo ali razžalitev. A je tožilka Katarina Šilec vztrajala, da je obtožnica že pred tem prestala vse preizkuse, zato od pregona ni želela odstopiti, in glavna obravnava se je lahko začela.

Spor zaradi ograje

Obdolženi je sodišču predložil precej dolg pisni zagovor, ki pa ga je moral prebrati, kar mu je uspelo šele po slabih štirih urah. V njem je podrobno pojasnjeval podrobnosti nastalega spora s sosedom, katerega korenine segajo v preteklost, spor zaradi zemlje pa se je, v dobro Koržeta, na sodišču leta 2018 zaključil s pravnomočno sodbo. A jo oškodovani Pušnik ignorira in celo provocira, saj se še naprej vozi kar prek Koržetovih parcel, čeprav mu tega ne bi bilo treba. Tako je vsaj dejal Korže, ki ga krajani Frankolovega poznajo kot aktivnega člana moškega pevskega zbora društva upokojencev Anton Bezenšek in planinskega vodnika B-kategorije. »Bil sem tudi veteran vojne za Slovenijo, zato ne bi mogel človeku streči po življenju,« je dejal. In dodal, da je konflikt s Pušnikom izbruhnil zaradi njegovega ravnanja, saj naj bi mu kar petkrat v dveh tednih uničil ograjo električnega pastirja.

Ker je oškodovanec namero soseda pravočasno opazil, je pred njim zbežal kar čez kup drv.

»Sam sem soseda želel zgolj malo prestrašiti, da tega ne bi več počel. Ko sem o tem, kaj se je zgodilo in kakšna obtožba me je doletela pri 65 letih, govoril z drugimi, mi nihče ni verjel. Dejansko je šlo za besedno obkladanje in verbalni konflikt, drug drugemu se nisva približala na manj kot pet do šest metrov. Pipec pa sem imel v žepu, ker sem ga pobral pri štali, da bi z njim popravil poškodovano ograjo,« je dejal Korže in dogodek globoko obžaloval.

Sodišče je zaslišalo tudi oškodovanca Pušnika, ki pa je na policiji, v preiskavi, na predobravnavnem naroku in zdaj še na glavni obravnavi podal različne izjave glede dogodka. Med drugim je dejal, da je obdolženega Koržeta opazil šele, ko je ta že »bil v akciji«, a se s posnetkov nadzornih kamer, ki jih ima na hiši, vidi, da je soseda lahko videl, kako je stopil s traktorja in se napotil proti njemu.

Sodišče je kot pričo zaslišalo še enega soseda obeh vpletenih v spor, ki pa je povedal, da ga 30. avgusta lani ni bilo doma, zato o tem, kaj se je dogajalo, ne ve nič. Ponovno sta bila zaslišana tudi policista Maksimiljan Golenčer in Aleksander Bašić, ki sta se v vas odpeljala potem, ko ju je tja napotil OKC. Ta je bil najprej obveščen o kršitvi javnega reda in miru, ker pa naj bi bil v dogodku uporabljen tudi nož in ker je bilo sporočeno, da obtoženi doma poseduje še drugo orožje, so postopali tako, kot jim veli protokol v vseh podobnih primerih.