S pestjo nad policista

V petek, 7. januarja, je v Podvelki 50-letnik napadel policista PP Radlje ob Dravi, poroča PU Celje. S pestjo ga je udaril v predel glave in ga poškodoval. Policistu ga je s strokovnim prijemom uspelo obvladati. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali. Včeraj so ga s kazensko ovadbo zaradi suma napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor.

Za storjeno dejanje grozi 50-letniku zaporna kazen od šest mesecev do treh let.