S passatom silovito v dva policista (FOTO)

Policisti zaradi številnih kršitev že poznajo Jastreba Βrajdiča. FOTO: Tadej Regent

Passat, s katerim se je zaletel 25-letnik. FOTO: PU Novo mesto

Povzročitelj in dva potnika v njegovem vozilu niso bili poškodovani.

»Poškodovanima kolegoma iz Policijske postaje Novo mesto, ki sta se v jutranjih urah izpostavila, da bi nevarnemu vozniku preprečila nadaljevanje vožnje in ogrožanje drugih udeležencev v prometu, želimo vse dobro in čimprejšnje okrevanje,« so včeraj zjutraj dvema policistoma, ki sta zaradi poškodb ostala na zdravljenju v novomeški bolnišnici, prek facebooka zaželeli njuni kolegi s Policijske uprave Novo mesto.Oba sta bila namreč udeležena v prometni nesreči, ki jo je povzročil 25-letni Rom, ko so ga zaradi nevarne vožnje poskušali ustaviti možje postave. Mladenič, ki sploh nima vozniškega izpita, je stari znanec policije, a kaj ko očitno nobena kazen ne zaleže.Doslej so ga namreč kar 33-krat obravnavali zaradi cestnoprometnih kršitev, od tega sedemkrat zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Gre za, ki je prej živel v nelegalnem naselju Rimš v občini Krško, ko pa so ga pred meseci počistili, saj je bilo na zasebnem zemljišču, so se Romi razselili, on se je preselil v največje dolenjsko romsko naselje Brezje oziroma Žabjak, stalno bivališče pa ima prijavljeno na Centru za socialno delo Krško. Kot smo izvedeli, naj bi bil tudi včeraj zjutraj močno pijan.Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so policisti Postaje prometne policije Novo mesto včeraj okoli 5.20 med kontrolo prometa na avtocesti pri postajališču Starine zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila volkswagen passat. Voznik svetlobnih in zvočnih znakov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo ter vijugal po vozišču.Z novomeškega OKC so takoj posredovali opis vozila svojim možem na terenu in policista Policijske postaje Novo mesto sta se takoj odzvala. Voznika sta nameravala ustaviti in mu preprečiti nadaljevanje nevarne vožnje. Službeno vozilo sta ustavila na Andrijaničevi cesti nedaleč od krožišča tabletka in izstopila, da bi za morebitno uporabo pripravila stinger, sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil. V tistem trenutku pa je iz nasprotne smeri z veliko hitrostjo pripeljal voznik passata, trčil v robnik ob cesti in izgubil oblast nad vozilom.»Avtomobil je bočno drsel, čelno trčil v službeni avtomobil policije, potem pa je passata odbilo v policista, ki sta bila ob vozilu. Poškodovanima policistoma so kolegi in občan, ki je bil v bližini, pomagali in reševali tistega, ki je bil ukleščen pod vozilom. Po prvih podatkih je eden izmed njiju hudo poškodovan, drugi pa lažje. Povzročitelj in dva potnika v njegovem vozilu v nesreči niso bili poškodovani,« je nesrečo opisala tiskovna predstavnica na PU Novo mestoin dodala, da je po prvih ugotovitvah prometno nesrečo povzročil 25-letni voznik z območja Krškega. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so zanj odredili strokovni pregled, mu odvzeli prostost in ga pridržali. O prometni nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Policisti okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu še preiskujejo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo. Cesta je bila zaradi ogleda kraja in razjasnitve okoliščin več ur zaprta. Povzročitelju nesreče grozi do 5 let zapora.