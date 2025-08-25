PU NOVO MESTO

S pašnika ukradli 250-kilogramskega bika

Zgodilo se je med 20. in 21. 8.
Fotografija: FOTO: Bamm-bamm Getty Images
FOTO: Bamm-bamm Getty Images

S. U.
25.08.2025 ob 14:06
S. U.
25.08.2025 ob 14:06

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 22. in 25. 8. 2025 posredovali v 222 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 705 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin. 

Vlomi in tatvine

S pašnika pri naselju Polhovica je med 20. 8. in 21. 8. nekdo odtujil bika, težkega okoli 250 kg.  

Med 22. 8. in 23. 8. je na parkirnem prostoru na Ratežu nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz torbice odtujil denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 1.500 evrov.

24. 8. med 16.30 in 17. uro je na parkirnem prostoru na Otočcu neznanec vlomil v osebni avtomobil in odtujil torbo s prenosnim računalnikom, denarnico z denarjem in drugimi osebnimi predmeti oškodovanca. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.500 evrov škode.

Več iz te teme:

tatvina PU Novo mesto bik

Še ena smrt na slovenskih cestah, cesta je popolnoma zaprta
Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)
Kate Middleton in princ William sosedom že povzročata skrbi
Dars odgovarja: toliko dlje smo se letos vozili po primorki zaradi zastojev

Še ena smrt na slovenskih cestah, cesta je popolnoma zaprta
Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)
Kate Middleton in princ William sosedom že povzročata skrbi
Dars odgovarja: toliko dlje smo se letos vozili po primorki zaradi zastojev

