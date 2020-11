Huje poškodovanega padalca odpeljal helikopter

Policiste so včeraj okoli 7. ure obvestili o padcu jadralnega padalca na območju Kamnika.



Po do zdaj zbranih obvestilih je padalec poletel s Kamniškega sedla. Kmalu po vzletu je zaradi napačne smeri spusta padalo obrnilo in padalec je padel ter obvisel na strmem pobočju, padalo pa se je zapletlo v skale.



Pri tem se je huje poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali v UBKC Ljubljana. Po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo, poroča PU Ljubljana.



Ko bodo zbrana vsa obvestila, bodo policisti obvestili pristojno tožilstvo.