S krvavo glavo se je sam rešil iz vozila

Ob 11.41 je na regionalni cesti Grosuplje–Višnja gora zunaj naselja Spodnje Blato v občini Grosuplje osebno vozilo zapeljalo s cestišča, se zaletelo v brežino, prevrnilo in obstalo na kolesih. Gasilci PGD Grosuplje so zavarovali kraj nesreče, do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč poškodovanemu vozniku, ki je sam prišel iz vozila in je krvavel iz predela glave, odklopili akumulator na vozilu, očistili cestišče in nudili pomoč avtovleki pri nalaganju poškodovanega vozila.



Aktivirani so bili tudi gasilci GB Ljubljana, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Reševalci NMP Ljubljana so voznika oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.