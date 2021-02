S krampom v hišo, ker je bil žejen

Na prostost je prišel pred dobrim letom dni, a je bil hitro spet nazaj. FOTO: Uroš Hočevar

Tožilec Igor Vertuš je opozoril, da ima Hudorovac kar šest strani dolg kazenski list.

Izpraznil ji je kartico

8

mesecev zapora je dobil za vlom.

»Seveda me je šok! Kako me ne bi, ko pa sem v nedeljo popoldne sredi kuhinje zagledala neznanca s krampom v roki! Še prej je z njim razbil vrata terase, da je prišel v hišo. Ne le vrata, tudi okvir vrat je povsem uničil,« se je dogodka, ki ji je zasejal precej strahu v kosti, spominjala Belokranjka, ki po moževi smrti živi sama, na robu naselja v vinski gorici.Zgodilo se je pred dobrimi štirimi meseci, konec septembra lani. Bila je okoli tretje popoldne, ko je 55-letnico zmotil močan ropot. V kuhinji ji je postalo jasno, zakaj. V hišo je vstopil neznanec, in to na silo, s pomočjo krampa.»Ko sem ga zagledala, je že odpiral svoj nahrbtnik. Vprašala sem ga, kaj počne, pa je rekel, da je žejen. 'In zato si moral vrata razbiti?' sem mu dejala in mu zabrusila, da mu bodo že policisti dali vode,« je svoj pogum opisala gospa, ki je vlomilcu gledala v oči z razdalje enega metra.Možak je po tem, ko je omenila policijo, odšel, njo pa sta preplavila strah in misel, da jo je pravzaprav še dobro odnesla. Šele potem se je zavedala, da bi se lahko spravil tudi nad njo. Vlomilca sicer ni poznala, a ga je na podlagi fotografij na policiji prepoznala.Gre za 39-letnegaiz Sovinka pri Semiču, ki sliši tudi na zveneče ime Honda. V preiskavi je dejanje zanikal, na sodišču pa se je pokesal, ko sta njegov odvetnikin tožilecdosegla dogovor, da bi bila pravična kazen 8 mesecev zapora. »Bom vzel, ja. Krivdo priznam, to je res, kar mi očita tožilec,« je sodnicidejal oče dveh otrok, ki ga, vsaj tako je zatrdil, skrbi zanju in za bolno mamo.»Pri izreku kazni ni mogoče spregledati obsežnega kazenskega lista in dolgotrajnih kazni, očitno pa ste se kljub temu odločili za novo kaznivo dejanje,« je obtoženemu ob izreku sodbe zažugala sodnica, ki ga je oprostila stroškov kazenskega postopka, pripor pa mu je podaljšala. Obsojen je bil zaradi velike tatvine, ki pa je ostala le pri poskusu, saj ga je lastnica zalotila z rokami v marmeladi.A to ni bilo prvič. Zadnjo kazen si je prislužil za serijo tatvin, zaradi katerih je prišel na prostost pred dobrim letom dni. Tako si je poleti 2017 nabral toliko grehov, da ga je preiskovalni sodnik vtaknil v pripor, sodišče pa po sojenju v zapor. Občanki, ki je pri trgovini v Metliki izgubila denarnico, je izpraznil bančno kartico, saj je bila ob tej zapisana tudi PIN-koda. Dvignil je vse, kolikor mu je dovoljeval limit, torej 70 evrov, na računu pa je pustil štiri evre. Dejanje je posnela varnostna kamera.En mesec pozneje je nepovabljen obiskal krajanko v Tribučah. Šel je kar v hišo in našel torbico z denarnico. V njej so bili dokumenti in 20 evrov, da je bil na delu on, pa so videli krajani, eden si je tudi zapisal registrsko številko njegovega golfa. Hudorovac tatvine ni priznal, v preiskavi je trdil, da je občanko obiskal, jo prosil za vodo, a da ga je nagnala že na vhodu. Še istega dne je poskusil srečo v Črnomlju, iz avta občana je vzel ves denar iz denarnice.Lastnik avtomobila ga je pri tatvini zalotil, zato mu je moral denar takoj vrniti, Hudorovac pa se je izgovarjal, da ni želel ukrasti denarja, ampak je v avtu le iskal mobitel, da bi lahko poklical sorodnike, da ga pridejo iskat, ker da je bil utrujen.