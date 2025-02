Čeprav je bil Jaka Bitenc, znani borec za legalizacijo konoplje in pravno ureditev zdravljenja z njo, pravnomočno oproščen očitkov zaradi gojenja konoplje, je zdaj vrhovno sodišče do oprostilne sodbe zavzelo drugačno stališče, kot ga je višje, ki je Bitenca pravnomočno oprostilo. Vrhovno sodišče je namreč ugodilo zahtevi vrhovne državne tožilke za varstvo zakonitosti, a glede na to, da je zahteva vložena v obtoženčevo škodo, je njihova odločitev le ugotovitvenega značaja in ne posega v pravnomočno sodbo. »Sam sem s to sodbo rešen, a bom kljub temu na ustavno sodišče vložil pritožbo. Gre namre...