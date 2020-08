S kombijem zbil motorista in zbežal

V petek nekaj pred 15. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Jezerom in Ljubljano, v kateri sta bila udeležena motorist in voznik kombija.



Voznik kombija in za njim motorist sta vozila v koloni vozil iz smeri Jezera proti Ljubljani. Motorist je že začel prehitevati, ko je to storil tudi voznik kombija, ki je zato bočno trčil v motorista. Motorista je odbilo tako, da je zapeljal z vozišča in trčil v lesen drog.



Voznik kombija je brez ustavljanja odpeljal naprej v smeri Ljubljane. Ob pomoči prič so ga policisti kmalu po dogodku izsledili.



V nesreči se je motorist huje poškodoval.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin ter bodo po vseh znanih dejstvih o tem obvestili pristojno državno tožilstvo.