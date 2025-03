S kombijem nasedel na štor in končal v bolnišnici (FOTO)

Sinoči, ko so domačini na prekmurski in prleški strani reke Mure trepetali, da se pomurska lepotica po večdnevnem deževju ne bi izlila, so ljutomerski gasilci, policisti in reševalci, malo pred pol osmo uro zvečer v neposredni bližini reke Mure morali posredovati v prometni nesreči.

FOTO: Pgd Ljutomer

Zgodilo se je ob 19.21 uri v Razkrižju, vse skupaj pa se je končalo dokaj srečno in brez hujših posledic.

FOTO: Pgd Ljutomer

»V soboto, zvečer nas je Regijski center Murska Sobota aktiviral na prometno nesrečo. Voznik kombiniranega vozila je zapeljal s cestišča in pri tem trčil v štor. Kraj prometne nesreče smo prometno in požarno zavarovali, nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalne ekipe, odklopili akumulator, z absorbentom posipali iztekle motorne tekočine, razsvetljevali kraj dogodka, usmerjali promet in nudili pomoč avtovleki pri nalaganju vozila. Poškodovano osebo so reševalci NMP Ljutomer prepeljali v Urgentni center Murska Sobota,« so sporočili gasilci PGD Ljutomer.