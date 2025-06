S kolom sta mu razbila glavo, obupani Andrej: »Kaj sploh še lahko storim, da ubranim družino«

Andrej Brečko iz Mihovice pri Šentjerneju je pomagal Romom, učil romske otroke in se nasploh trudil za sobivanje. V zameno pa – nasilje in razdejanje. Uničujejo mu premoženje, ki si ga je ustvaril z marljivim delom, nasilje, na katero tudi drugi ogroženi prebivalci že dolgo opozarjajo, pa je včeraj ponoči doseglo novo, brutalno raven. Zgodilo se je sedem dni po zadnjem napadu in le šest dni po tem, ko smo o tem prvi poročali v Slovenskih novicah. Andreja sta na njegovi zemlji zamaskirana moška napadla s koli in mu razbila glavo. Izgubil je veliko krvi, poškodbo so mu s šivi oskrbeli v bolniš...